29.06.2021 ( vor 11 Stunden )



47,9 Grad wurden an der kanadischen Westküste gemessen – so heiß war es noch nie in dem nordamerikanischen Land. Laut Polizei häufen sich die plötzlichen Todesfälle. 47,9 Grad wurden an der kanadischen Westküste gemessen – so heiß war es noch nie in dem nordamerikanischen Land. Laut Polizei häufen sich die plötzlichen Todesfälle. 👓 Vollständige Meldung