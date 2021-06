Unwetter in Deutschland: Starkregen und Sturm sorgen für Chaos

Bis 44 Grad: Hitzewelle in Griechenland und Zypern vor neuem Höhepunkt Während in Deutschland heftige Unwetter für Chaos sorgen, kämpft der südöstlichen Teil Europas mit Extremtemperaturen. Urlauber sollten ihre Aktivitäten...

abendblatt.de vor 2 Stunden - Top





Unwetter: Sturm mit reichlich Regen in vielen Regionen Deutschlands Heftiger Starkregen und Sturmböen richten in vielen Regionen schwere Schäden an. Keller laufen voll, Straßen werden überschwemmt, Bäume werden entwurzelt...

Berliner Morgenpost vor 7 Stunden - Top Auch berichtet bei • Augsburger Allgemeine



Unwetter in Deutschland: Rettungskräfte arbeiten in der Nacht Hunderte Einsätze ab Heftige Gewitter, Starkregen und Sturmböen: In mehreren Bundesländern haben die Einsatzkräfte alle Hände voll zu tun. Gullydeckel werden nach oben...

t-online.de vor 7 Stunden - Welt



R+V: Rund 100 Millionen Euro durch Unwetter-Schäden R+V Versicherung AG: Wiesbaden (ots) - Erst Olger und Peter, dann Volker und Wolfgang, jetzt Xero: Im Juni jagt ein Unwetter-Tief das nächste - mit Starkregen,...

Presseportal vor 1 Tag - Pressemitteilungen





Unwetter in Deutschland – Rekordhitze in Kanada Starkregen und Sturm richten in vielen Regionen Deutschlands schwere Schäden an. Autos versinken, Keller laufen voll. In Stuttgart muss das Opernhaus...

Welt Online vor 1 Tag - Top



Unwetter in Deutschland: Starkregen, Sturmböen, Erdrutsche Heftige Gewitter haben in Teilen Deutschlands für Chaos gesorgt. Einsatzkräfte hatten mit Überschwemmungen, überfluteten Kellern und Verkehrsunfällen zu...

tagesschau.de vor 1 Tag - Top