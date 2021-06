Quelle: DPA - vor 47 Minuten



Würzburg: Seehofer spricht von gescheiterter Integration 01:02 Würzburg, 30.06.21: Die Gewalttat eines Flüchtlings in Würzburg lenkt den Blick abermals auf die Integration von Migranten in Deutschland. Bundesinnenminister Horst Seehofer sieht im Fall der tödlichen Messerattacke ein Beispiel für gescheitertes Bemühen, den Mann in Deutschland einzugliedern....