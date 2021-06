30.06.2021 ( vor 3 Stunden )



In einer Mail an Journalisten listet der österreichische Medienwissenschaftler Stefan Weber vier weitere vermeintliche Plagiate in Annalena Baerbocks Buch auf. Er betont erneut, „aus Eigeninteresse und ohne Bezahlauftrag" zu arbeiten.