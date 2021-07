02.07.2021 ( vor 2 Stunden )



Die schweren Unwetterschäden in den vergangenen Tagen werden die Versicherer Schätzungen zufolge mehr als 2,5 Milliarden Euro kosten. Grünenchefin Die schweren Unwetterschäden in den vergangenen Tagen werden die Versicherer Schätzungen zufolge mehr als 2,5 Milliarden Euro kosten. Grünenchefin Baerbock regt deshalb einen »Klima-Anpassungsfonds auf Bundesebene« an. 👓 Vollständige Meldung