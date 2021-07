Er sang in den Sechzigerjahren Ohrwürmer wie "Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett" oder "Pigalle", spielte in Schlagerfilmen mit und moderierte in TV und...

Musik: Schlager, Filme und Liebe zum Jazz: Bill Ramsey ist tot Er sang in den 1960er Jahren Ohrwürmer wie "Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett" oder "Pigalle", spielte in Schlagerfilmen mit und moderierte in TV und Radio:...

abendblatt.de vor 4 Stunden - Top