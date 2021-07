06.07.2021 ( vor 4 Stunden )



In Israel wird vor allem der In Israel wird vor allem der Biontech -Impfstoff verwendet. Doch nun gibt es Sorgen, denn laut Untersuchungen ist die Wirksamkeit der Impfung für die Verhinderung einer Infektion gesunken. Das könnte an der ansteckerenden Delta -Variante liegen. 👓 Vollständige Meldung