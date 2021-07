Josh RT @J_Pahlke: CDU-Plakate mit nur der weißen Mehrheitsgesellschaft drauf stehen doch eigentlich gut für CDU-Politik: Im Mittelmeer ist gen… vor 15 Minuten Monia RT @ZDFheute: Mehr als 570 Flüchtlinge an Bord: "Ocean Viking" sucht sicheren Hafen https://t.co/kNFUfkuBaW vor 16 Minuten 4D Planer RT @J_Pahlke: CDU-Plakate mit nur der weißen Mehrheitsgesellschaft drauf stehen doch eigentlich gut für CDU-Politik: Im Mittelmeer ist gen… vor 20 Minuten Hans The German RT @J_Pahlke: CDU-Plakate mit nur der weißen Mehrheitsgesellschaft drauf stehen doch eigentlich gut für CDU-Politik: Im Mittelmeer ist gen… vor 25 Minuten Sandra 🌈 RT @derspiegel: Hunderte Geflüchtete rettete die »Ocean Viking« zuletzt von viel zu kleinen Booten vor Libyen und Malta. Nun ist das Schiff… vor 25 Minuten Frank Nordhausen Seenotrettung im Mittelmeer: »Ocean Viking« sucht Hafen – mit fast 600 Menschen an Bord https://t.co/m2dfdcMQSo via @derspiegel vor 30 Minuten