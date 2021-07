M. RT @derspiegel: Nach Innenminister Seehofer nimmt nun auch Finanzminister Scholz die Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock in Schutz: Männer wü… vor 3 Minuten 𝙉𝙞𝙘𝙤 𝙇𝙪𝙢𝙢𝙖 Bundestagswahlkampf 2021: Scholz nennt Umgang mit Baerbock »nicht fair« https://t.co/o839Z5dYjy via @derspiegel vor 9 Minuten Kassandra 🇪🇺 RT @derspiegel: Nach Innenminister Seehofer nimmt nun auch Finanzminister Scholz die Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock in Schutz: Männer wü… vor 29 Minuten AloisiaSydney Bundestagswahl: Olaf Scholz kritisiert Umgang mit Annalena Baerbock als »nicht fair« vor 31 Minuten Debashis Bagchi Bundestagswahlkampf 2021: Scholz nennt Umgang mit Baerbock »nicht fair« https://t.co/EgK6dj70KJ via @derspiegel War… https://t.co/v31He3M4Xi vor 32 Minuten Dominique guibourg RT @derspiegel: Nach Innenminister Seehofer nimmt nun auch Finanzminister Scholz die Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock in Schutz: Männer wü… vor 33 Minuten