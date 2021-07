Quelle: DPA - vor 1 Woche



Neues Ungemach für Baerbock: Plagiatsjäger erhebt Vorwürfe 00:56 Wien/Berlin, 30.06.21: Ein österreichischer Medienwissenschaftler wirft der Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock vor, in ihrem Buch abgeschrieben zu haben - was die Grünen kategorisch zurückweisen. In einem Blogbeitrag wird Baerbock zur Last gelegt, einige Formulierungen aus dem Buch...