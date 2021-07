09.07.2021 ( vor 2 Stunden )



Eine Gruppe von 20 Feministinnen drang in das Eine Gruppe von 20 Feministinnen drang in das Büro der österreichischen Nachrichtenseite „oe24“ in Wien vor. Mit Transparenten und Megafon sorgten sie für Tumulte. Der Grund: angeblicher „Sexismus und Rassismus“ in der Berichterstattung über die Ermordung in Wien. 👓 Vollständige Meldung