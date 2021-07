11.07.2021 ( vor 9 Stunden )



kann einfach kein England kann einfach kein Elfmeterschießen . Die „Three Lions“ scheitern an ihren Nerven und an merkwürdigen Entscheidungen ihres Trainers Gareth Southgate. Das Trauma hält an – das Mutterland muss weiter auf den ersten Titel seit 1966 warten. 👓 Vollständige Meldung