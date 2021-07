11.07.2021 ( vor 9 Stunden )



Am Finaltag setzt das Am Finaltag setzt das Wembley Stadion in Sachen Stimmung neue Maßstäbe. Doch vor der Arena und auf den wichtigsten Plätzen Londons kommt es zu mehreren Vorfällen. Fans gelingt es, ohne Ticket ins Stadion zu stürmen. 👓 Vollständige Meldung