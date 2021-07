Audi wählt Mobileum für vernetzte Autotests und Überwachung aus Mobileum: Cupertino, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Audi verlässt sich auf die umfassende Qualitätssicherung und aktive Testtechnologie von Mobileum, um...

Presseportal vor 6 Tagen - Pressemitteilungen





Rekordhitze in Nordeuropa Die Temperaturen im Norden Europas nähern sich neuen Rekordwerten. Die finnischen Wetterbehörden meldeten am Wochenende 33,5 Grad in Kevo, im äußersten...

ORF.at vor 6 Tagen - Wissen