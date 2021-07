13.07.2021 ( vor 12 Stunden )



Wird in Bayern bald an „ungewöhnlichen Orten“ gegen Corona geimpft? Markus Söder stellt sein neues Wird in Bayern bald an „ungewöhnlichen Orten“ gegen Corona geimpft? Markus Söder stellt sein neues Konzept im Kampf gegen das Virus vor: „ Impfen to go“. Verfolgen Sie die Pressekonferenz dazu live. 👓 Vollständige Meldung