Corona-Newsblog: R-Wert steigt erstmals seit April über kritische Marke Lange Zeit lag der Reproduktionswert deutlich unter 1, jetzt hat er diese Schwelle wieder überschritten. Experten vermuten Lockerungen und die Ausbreitung der...

t-online.de vor 6 Tagen - Welt





Im Vergleich zum Vorjahr - Elektro-Boom hält weiter an: Neuzulassungen von E-Autos steigen um das Dreifache Der Anteil von Elektroautos an den gesamten Neuzulassungen in Deutschland ist im ersten Halbjahr 2021 um mehr als das Dreifache angestiegen. Experten sehen darin...

Focus Online vor 1 Woche - Finanzen