Bis 2030 soll der CO₂-Ausstoß in der EU um 55 Prozent gesenkt werden. Wie wird sich der Plan auf den Alltag auswirken? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Vier Fliegerbomben in Bad Oldesloe müssen entschärft werden In Bad Oldesloe sollen am Sonntag vier Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden. Mehrere Medien berichteten über den Fund. Nähere Informationen will...

t-online.de vor 7 Stunden - Deutschland