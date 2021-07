14.07.2021 ( vor 3 Stunden )



2035 soll Schluss sein mit Benzin- und Dieselmotoren, so will es die EU-Kommission. Doch Berechnungen des VDA zeigen nun, dass es hierzulande schon in neun Jahren keine Verbrenner mehr zu kaufen geben könnte. Das hängt nicht zuletzt vom Ausgang der Bundestagswahl ab. 👓 Vollständige Meldung