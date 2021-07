Diese Orte sind besonders vom Unwetter betroffen In Frömmersbach in Nordrhein-Westfalen verwandelt sich ein kleiner Bach in eine riesige Schlammlawine und überflutet den Ort. Doch auch in anderen Teilen des...

Welt Online vor 5 Tagen - Top





Überschwemmungen und vollgelaufene Keller nach Unwettern Nach Unwettern mit Starkregen sind im Südwesten zahlreiche Keller vollgelaufen und Straßen überschwemmt worden. Besonders betroffen war nach Angaben der...

t-online.de vor 6 Tagen - Deutschland