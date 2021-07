Gates, Bezos und Co. in Sun Valley - Problem nicht verstanden? Milliardäre fliegen im Privatjet zur Klimakonferenz In Sun Valley findet jährlich eine Konferenz mit den einflussreichsten Unternehmern der Welt statt. Auch in diesem Jahr treffen Milliardäre zusammen, um unter...

Focus Online vor 5 Tagen - Wissen