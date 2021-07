GustavoJ1966 RT @zeitonline_wis: Es ist das erste Mal, dass Fälle der Afrikanischen #Schweinepest bei #Hausschweinen in #Deutschland aufgetreten sind. B… vor 38 Sekunden [email protected]🚀🔴🔴🔴 Brandenburg: Afrikanische Schweinepest in Deutschland erstmals bei Hausschweinen festgestellt https://t.co/wgvstZ3bLj via @derspiegel vor 2 Minuten LAVES RT @bmel: Bei Hausschweinen in Brandenburg wurde erstmals die Afrikanische #Schweinepest nachgewiesen. Die betroffenen Höfe liegen nahe de… vor 3 Minuten BMEL Bei Hausschweinen in Brandenburg wurde erstmals die Afrikanische #Schweinepest nachgewiesen. Die betroffenen Höfe… https://t.co/JInD6tWusS vor 7 Minuten Landesuntersuchungsamt (LUA) RT @tagesschau: Brandenburg: Afrikanische Schweinepest bei Hausschweinen entdeckt https://t.co/inpPGEuwa0 #AfrikanischeSchweinepest #Hausch… vor 14 Minuten David Dann RT @SPIEGEL_Wissen: Brandenburg: Afrikanische Schweinepest in Deutschland erstmals bei Hausschweinen festgestellt https://t.co/b3jY8zLckb h… vor 16 Minuten