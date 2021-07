Franz-Xaver Beringar RT @LeubecherX: Hätte 🇩🇪 seine Treibhausgase seit 1990 nicht um 40%, sondern schon um 100% reduziert, wäre jetzt kein Liter Regen weniger g… vor 7 Sekunden Herr Lehmannski RT @Axel_Bojanowski: Das Reden vom Klimawandel lenkt ab von den wesentlichen Ursachen für die #Hochwasserkatastrophe, die Verantwortlichen… vor 49 Sekunden Louischen RT @Axel_Bojanowski: Das Reden vom Klimawandel lenkt ab von den wesentlichen Ursachen für die #Hochwasserkatastrophe, die Verantwortlichen… vor 1 Minute 🟢🟢🟢 me, myself and I RT @Axel_Bojanowski: Das Reden vom Klimawandel lenkt ab von den wesentlichen Ursachen für die #Hochwasserkatastrophe, die Verantwortlichen… vor 1 Minute floti RT @artemi_ecrit: Auch @welt bestätigt: Es war bekannt, was kommen wird! Aus dem Paywall-Artikel „Unfassbare Ignoranz ermöglichte erst die… vor 1 Minute SelbstDenkender RT @LeubecherX: Hätte 🇩🇪 seine Treibhausgase seit 1990 nicht um 40%, sondern schon um 100% reduziert, wäre jetzt kein Liter Regen weniger g… vor 3 Minuten