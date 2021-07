Annalena Baerbock zur Flutkatastrophe, zum Klimawandel und der Plagiatsaffäre

19.07.2021 ( vor 9 Stunden )



Die Kanzlerkandidatin war in den Hochwassergebieten unterwegs. Im SPIEGEL-Gespräch fordert sie mehr Kompetenz für den Bund im Die Kanzlerkandidatin war in den Hochwassergebieten unterwegs. Im SPIEGEL-Gespräch fordert sie mehr Kompetenz für den Bund im Katastrophenschutz , wirft der Regierung Versäumnisse vor – und erzählt, wie die Plagiate in ihr Buch kamen. 👓 Vollständige Meldung