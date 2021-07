„Das sind alles nicht meine Freunde“, sagt Meuthen über AfD-Kandidaten

TheMenox Also Vögel und deren Haltung, Fütterung und alles was da sonst so mit dran hängt sind ja echt nicht meins, wie ich… https://t.co/jfBoNxaZvu vor 58 Sekunden Nina, not today @Polunderpunk Und dennoch habe ich in den letzten Tage u.a. "die Grünen kann man doch auch nicht wählen, die sind j… https://t.co/1aTcU5QYQo vor 59 Sekunden KMB's TV 🏳️‍🌈🇸🇪 Die Bildung geht über Jahre und hat deswegen eine Summe von insgesamt € 31.500. Aber was wissen wir schon😏, sind j… https://t.co/WiwcCdcnGG vor 2 Minuten DerKommentator @DarthFeodor @SchwabelSt @NiemalsStill85 Das blöde daran ist halt, dass es auch die trifft die anders gewählt haben… https://t.co/CWFB3r1e0J vor 3 Minuten Irgendeiner Irgendwo RT @Bibby182: So ist es, wenn unsere Gelder für andere Länder und Leute verteilt werden und für das eigene Volk nicht's mehr übrig ist. Und… vor 3 Minuten Mondays for Doomsday @FionaLichtblau @jcw_karlsruhe Schuldig durch Geburt, das kenne ich schon als Katholik😆Aber im Ernst: Das Leben mei… https://t.co/NqkQQhn7P2 vor 3 Minuten