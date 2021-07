19.07.2021 ( vor 20 Stunden )



In einer künftigen Regierung beansprucht die FDP das Finanzministerium für sich – mit Parteichef Christian Lindner an der Spitze. Das Duell zwischen den Grünen und der Union hält er bereits für entschieden.