Die Polizei hatte ihn mit schweren Kopfverletzungen an der Partymeile Playa de Palma gefunden: Nun ist ein 27 Jahre alter Niederländer in einem Krankenhaus auf Mallorca gestorben. Ein mutmaßlicher Angreifer wurde verhört.