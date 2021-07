Polizei räumt von Querdenkern besetzte Schule in Ahrweiler Kehraus für Verschwörungsgläubige und Coronaleugner in einer Schule. Nachdem sie sich in Bad Neuenahr-Ahrweiler eine Basis eingerichtet hatten, hat die...

Rheinland-Pfalz - Appell an Helfer: nicht mehr ins Katastrophengebiet reisen Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa) - Das Polizeipräsidium Koblenz und der Krisenstab appellieren an Helferinnen und Helfer, sich nicht mehr auf den Weg in das...

Nina-Warnung für Katastrophengebiet - Unwetterlage! Bürger sollen Gebiete im Ahrtal meiden, aber keine akute Hochwassergefahr Bei den schweren Unwettern ist Bad Neuenahr-Ahrweiler schwer getroffen worden. Nun gibt es eine neue Warnung in der Nina-App. Hochwassergefahr besteht aktuell...

Luftraum bleibt Einsatzkräften vorbehalten Über dem Hochwasser-Katastrophengebiet Bad Neuenahr wurden die bestehenden Flugbeschränkungen räumlich ausgeweitet und verlängert. Der Luftraum bis zu 5000...

Evakuierte Klinik in Bad Neuenahr: "Die Wasserversorgung ist das große Dilemma" Die Klinik in Bad Neuenahr wurde überschwemmt und anschließend evakuiert. Der Arzt Nabard Faiz schildert, was dort derzeit medizinisch noch möglich ist –...

Zulieferer ZF nach dem Hochwasser: „Werden Monate benötigen, um volle Kapazität des Werks wieder zu erreichen“ Nach Begutachtung der Schäden im eigenen Werk in Bad Neuenahr-Ahrweiler rechnet Autozulieferer ZF Friedrichshafen mit monatelangen Ausfällen. Ganze Anlagen...

