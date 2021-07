Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - vor 23 Stunden



Helene Fischer: Comeback in 15 Tagen? 01:20 Helene Fischer arbeitet schon lange an einem neuen Album und bald schon könnte sie endlich ihr Comeback feiern. Zumindest verdichten sich die Hinweise darauf, dass es bereits in 15 Tagen soweit sein könnte. Mehr dazu gibt’s im Video.