Der Saisonauftakt der 2. Liga hielt, was er versprach. Bundesliga-Absteiger Schalke und der HSV lieferten sich ein rassiges Duell. Der von Hamburg zu den...

In einem munteren Eröffnungsspiel der Zweitligasaison ging der HSV am Ende mit 3:1 als verdienter Sieger vom Rasen. Königsblau begann stark und ging in...

Der FC Schalke ist nach einer Horror-Saison in die zweite Liga abgestürzt. Der Vizemeister von 2018 ist sportlich kollabiert, moralisch durch eine Flut an...

HSV-Trainer will "neue Identität" finden: Meißner fällt aus Für den Hamburger SV beginnt die vierte Saison in Serie in der 2. Fußball-Bundesliga. Mit dem neuen Trainer Tim Walter auf der Bank treten die Hanseaten am...

