24.07.2021



Seit dem Truppenabzug rücken die Taliban in Afghanistan vor, viele Menschen wollen sich in Sicherheit bringen. Seit dem Truppenabzug rücken die Taliban in Afghanistan vor, viele Menschen wollen sich in Sicherheit bringen. Biden gibt Geld, die Grünen wollen Abschiebungen stoppen.