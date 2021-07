24.07.2021 ( vor 11 Stunden )

Erstmals seit 40 Jahren spielt Werder Bremen wieder in der 2. Liga. Zum Auftakt wollten die Hanseaten im Nordduell gegen Hannover 96 den ersten Schritt Richtung Wiederaufstieg machen. Warum das trotz Führung nicht so richtig gelang, sehen Sie hier in den Highlights.