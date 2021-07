24.07.2021 ( vor 2 Stunden )

Werder Bremen hat einen Fehlstart in die neue Saison der Zweiten Liga hingelegt. Der Absteiger kam gegen Hannover 96 nicht über ein 1:1 hinaus. In der ersten Zweitliga-Partie seit 40 Jahren enttäuschte Werder besonders in der zweiten Halbzeit.