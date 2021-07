25.07.2021 ( vor 3 Stunden )

„Das macht wirklich keinen Spaß“, rief ein sichtlich genervter Helge Schneider von der Bühne. Dann brach er das Konzert vor seinen in Strandkörben sitzenden Zuschauern ab. Später erklärte er, warum ihn der Auftritt in Corona-Zeiten an seine Grenzen brachte.