"Freiheit, Freiheit" und "Nieder mit der Diktatur": EU-weite Proteste gegen Impfpässe Am Samstag hat es in mehreren europäischen Ländern massive Proteste gegen die Corona-Maßnahmen der Regierungen gegeben. Die meisten Demonstrationen gab es in...

t-online.de vor 1 Tag - Welt