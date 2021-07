Quelle: DPA - vor 11 Stunden



Nach Explosion in Leverkusen dauert Suche nach Vermissten an 01:02 Leverkusen 28.07.21: Nach der Explosion in einer Müllverbrennungsanlage in Leverkusen geht die Suche nach den Vermissten weiter. Wie schon am Vorabend würden im Chempark noch immer fünf Menschen vermisst, sagte ein Sprecher am frühen Mittwochmorgen. Die Nachlöscharbeiten liefen ebenfalls weiter....