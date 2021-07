28.07.2021 ( vor 2 Stunden )

Nach der Explosion im Chempark Leverkusen sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Am Donnerstag will die Polizei mit den Untersuchungen am Unglücksort beginnen. Die Behörden informieren in einer Pressekonferenz über den aktuellen Stand der Ermittlungen, hier live.