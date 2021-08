01.08.2021 ( vor 23 Stunden )



Die Amtszeit von Hansi Flick als Bundestrainer hat begonnen. Zum Start macht er klar, was er von den Nationalspielern in Zukunft fordert. Bei einer Aussage dürfte vor allem Vorgänger Löw aufgehorcht haben.