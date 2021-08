01.08.2021 ( vor 8 Stunden )



Der FC Schalke feiert den ersten Sieg nach dem Abstieg in Liga zwei. Gegen Holstein Kiel stellt Simon Der FC Schalke feiert den ersten Sieg nach dem Abstieg in Liga zwei. Gegen Holstein Kiel stellt Simon Terodde die Weichen früh auf drei Punkte. Ein Ex-Schalker scheitert hingegen am Videoschiedsrichter. 👓 Vollständige Meldung