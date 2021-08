Quelle: DPA - vor 1 Stunde



Warholm stürmt zu Fabelweltrekord bei Olympia 00:41 Tokio, 03.08.21: NORWEGER STÜRMT ZUM OLYMPIASIEG Karsten Warholm hat sich über die 400 Meter Hürden in einer Fabelweltrekordzeit die Goldmedaille gesichert Der zweifache Weltmeister rannte am Dienstag in Tokio in unglaublichen 45,94 Sekunden zum Triumph vor dem US-Amerikaner Rai Benjamin (46,17)...