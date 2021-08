03.08.2021 ( vor 3 Stunden )



Ein Mann ist in Berlin-Wedding durch einen Messerstich in den Oberschenkel schwer verletzt worden. Der 32-Jährige wurde im Krankenhaus notoperiert und... Ein Mann ist in Berlin-Wedding durch einen Messerstich in den Oberschenkel schwer verletzt worden. Der 32-Jährige wurde im Krankenhaus notoperiert und... 👓 Vollständige Meldung