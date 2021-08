G.-Chr. Heintges #SystemChangeNotClimateChange🦊❤️ RKI-Wochenbericht: Sieben-Tage-Inzidenz steigt früher und schneller als im Sommer 2020 https://t.co/zFjE91M91r via @derspiegel vor 40 Minuten BTC-ChrisHH @derspiegel @ntvde So ist es halt wenn geimpfte in den Städten und nach dem Urlaub nicht getestet werden. Danke… https://t.co/QQMHn0Df1J vor 1 Stunde GustavoJ1966 RT @BolligGreta: Haltet euch fest! Die 4. Welle kommt! Impfverweigerer sind zum Kotzen! 🤬🤬🤬https://t.co/CRO3RorrCf vor 1 Stunde SaarlAudioslave RT @derspiegel: Das Robert Koch-Institut beobachtet einen weiteren Anstieg der Inzidenz bei jungen Menschen. Und: Rückkehrer aus Spanien so… vor 1 Stunde HellaJohn RKI-Wochenbericht: Sieben-Tage-Inzidenz steigt früher und schneller als im Sommer 2020 https://t.co/JO4BKkfG3A via @derspiegel vor 2 Stunden Juli RT @derspiegel: Das Robert Koch-Institut beobachtet einen weiteren Anstieg der Inzidenz bei jungen Menschen. Und: Rückkehrer aus Spanien so… vor 2 Stunden