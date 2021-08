06.08.2021 ( vor 4 Stunden )

Die belarussische Sprinterin Kristina Timanowskaja ist vor Lukaschenkos Regime nach Warschau geflohen. Im Interview schildert sie die dramatischen Stunden in Tokio, die ihrer Flucht vorausgingen – und was ihr bei einer Rückkehr in ihre Heimat drohen könnte.