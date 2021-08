Mizzi Rubin RT @WackAndre: https://t.co/RrZMG1E6Rx Voller Verzweiflung versucht #Schleu das verstört wirkende Pferd unter Kontrolle zu bekommen. Sie p… vor 4 Minuten CB Pferde-Drama im #Fünfkampf? NEIN! Das ist #Tierquälerei von #Schleu! Wie kann man so auf die Tiere schlagen?… https://t.co/IXecMhDCXr vor 5 Minuten Sabine RT @Dokter_MacKoi: "Bundestrainerin Kim #Raisner war im Fernsehen zu hören, wie sie #Schleu vom Zaun aus zurief: »Hau mal richtig drauf«. S… vor 8 Minuten Elisabeth Kliesspies RT @Kosak_Daniel: Was für ein Drama. Die Gold-Favoritin im Olympischen Fünfkampf scheitert an einem bockigen Pferd. In diesem Bewerb werden… vor 12 Minuten Daniel Kosak Was für ein Drama. Die Gold-Favoritin im Olympischen Fünfkampf scheitert an einem bockigen Pferd. In diesem Bewerb… https://t.co/UuBjXhFzBS vor 13 Minuten Amelie Schirach RT @Dokter_MacKoi: "Bundestrainerin Kim #Raisner war im Fernsehen zu hören, wie sie #Schleu vom Zaun aus zurief: »Hau mal richtig drauf«. S… vor 17 Minuten