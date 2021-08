06.08.2021 ( vor 3 Tagen )



Nach ihrem umstrittenen Auftritt in Berlin Schönefeld wurde bereits ein weiteres Konzern in Wetzlar abgesagt. Nun wird Nena auch in Bad Segeberg nicht auftreten.