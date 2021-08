Peter Lauterbach Berlin erprobt PCR-Test-Konzept für Clubs https://t.co/qEYTdBFswM vor 14 Stunden Wolfgang Becker RT @dw_deutsch: In einem Pilotprojekt sollen in Berlin an diesem Wochenende rund 2000 Besucherinnen und Besucher in sechs ausgesuchten Club… vor 15 Stunden Fradi Frad Dreizehn 🇭🇺🇩🇪🇬🇷 RT @dw_deutsch: In einem Pilotprojekt sollen in Berlin an diesem Wochenende rund 2000 Besucherinnen und Besucher in sechs ausgesuchten Club… vor 15 Stunden HOLZMANN RT @dw_deutsch: In einem Pilotprojekt sollen in Berlin an diesem Wochenende rund 2000 Besucherinnen und Besucher in sechs ausgesuchten Club… vor 15 Stunden DW Deutsch In einem Pilotprojekt sollen in Berlin an diesem Wochenende rund 2000 Besucherinnen und Besucher in sechs ausgesuch… https://t.co/2xI1hWE2Wb vor 15 Stunden