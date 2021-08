Werner Das ist doch von der Politik, mithin vom Wähler, so gewollt, sonst hätte man die Bahn nicht privatisiert. Deutsche… https://t.co/D6cddDYw39 vor 1 Stunde Tappy RT @SZ: Zugreisende müssen sich in den nächsten Wochen auf Schwierigkeiten einstellen: Die Gewerkschaft der Lokführer treibt Pläne für eine… vor 1 Stunde D. Boeck RT @SZ: Zugreisende müssen sich in den nächsten Wochen auf Schwierigkeiten einstellen: Die Gewerkschaft der Lokführer treibt Pläne für eine… vor 2 Stunden Volker K. Belghaus RT @SZ: Zugreisende müssen sich in den nächsten Wochen auf Schwierigkeiten einstellen: Die Gewerkschaft der Lokführer treibt Pläne für eine… vor 2 Stunden Klaus-D. Sedlacek Deutsche Bahn: Alle Zeichen stehen auf Streik https://t.co/bTlAZYtbOm vor 2 Stunden Klaus-D. Sedlacek Deutsche Bahn: Alle Zeichen stehen auf Streik https://t.co/UAW3s9qPxY vor 2 Stunden