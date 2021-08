Jess ex machina Nigeria: Von Boko Haram entführtes Mädchen kehrt nach sieben Jahren heim https://t.co/QGiLU3ORPA vor 2 Stunden Tappy RT @derspiegel: Im April 2014 verschleppten Kämpfer der islamistischen Boko Haram in Nigeria mehr als 200 Schülerinnen. Eine von ihnen tauc… vor 3 Stunden Sandra 🌈💉 RT @derspiegel: Im April 2014 verschleppten Kämpfer der islamistischen Boko Haram in Nigeria mehr als 200 Schülerinnen. Eine von ihnen tauc… vor 3 Stunden Victoria Feuerstein 📕 RT @derspiegel: Im April 2014 verschleppten Kämpfer der islamistischen Boko Haram in Nigeria mehr als 200 Schülerinnen. Eine von ihnen tauc… vor 4 Stunden 🏳️‍🌈 ChaLee 💉💉 Boko Haram: Entführtes Mädchen nach sieben Jahren freigelassen https://t.co/xTVaPaKSC0 Über @updayDE gesendet vor 4 Stunden Angi ·ᴗ· RT @derspiegel: Im April 2014 verschleppten Kämpfer der islamistischen Boko Haram in Nigeria mehr als 200 Schülerinnen. Eine von ihnen tauc… vor 4 Stunden