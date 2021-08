08.08.2021 ( vor 54 Minuten )



Mit Hits wie "Ladies' Night" oder "Get Down On It" brachten Kool & The Gang die Welt zum Tanzen. Jetzt ist "cool cat" Thomas im Alter von 70 Jahren gestorben.