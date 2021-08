08.08.2021 ( vor 9 Stunden )



Cancel Culture oder historische Gerechtigkeit? An der amerikanischen University of Wisconsin wurde ein 70 Tonnen schwerer Stein entfernt. Studenten fühlten sich von dem Felsbrocken beleidigt - wegen dessen möglicherweise zeitweise rassistischer Benennung.