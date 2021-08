10.08.2021 ( vor 4 Stunden )



Die Lokführergewerkschaft GDL kündigt Warnstreiks bei der Deutschen Bahn an. Sie sollen am Dienstagabend im Güterverkehr beginnen. Ab Mittwoch ist dann auch der Personenverkehr betroffen. Wie die Deutsche Bahn darauf reagiert, erfahren Sie hier live.